Traffico di droga tra la Sicilia e la Calabria, blitz a Enna

E’ scattata anche ad Enna una maxi operazione dei carabinieri del comando provinciale di Catania su un vorticoso traffico di droga tra la Sicilia e la Calabria. Uno smercio che avrebbe avuto come base Catania per poi ramificarsi anche a Palermo ed Enna.

Operazione Fossa dei Leoni II

E’ stata chiamata “Fossa dei Leoni II” l’operazione che impegnato oltre 100 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dei reparti specializzati per seguire arresti e perquisizioni in quattro province, tre delle quali in Sicilia.

Le misure cautelari

Le misure cautelari, emesse dal gip di Catania, sono state eseguite nei confronti di 14 persone accusate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

La gestione del traffico di droga

Emblematiche le contromisure utilizzate dai pusher per non essere sorpresi dalle forze dell’Ordine mentre garantivano il costante approvvigionamento di crack, cocaina e marijuana ai numerosi acquirenti.

Oltre infatti a suddividere le quotidiane attività di spaccio in turni, con prefiltraggio dei clienti, sia gli spacciatori che le vedette si erano inventati un vero e proprio “codice segreto” per individuare gli stupefacenti: “camicie” per la cocaina, “crackers” per il crack e “giubbotto” per la marijuana. In aggiunta, anche l’apposizione di vere e proprie “difese passive” nel luogo dello smercio di droga, una palazzina protetta da un portone abusivo, in ferro battuto e apribile solo dall’interno.

I nomi degli arrestati

AMORUSO Giuseppe, classe 1994;

CONDORELLI Angelo, classe 1990 (in atto detenuto presso casa circondariale Enna);

CONDORELLI Francesco, classe 1985 (in atto detenuto presso casa circondariale Piazza

Lanza);

CRISTAUDO Salvatore, classe 1989 (in atto detenuto presso casa circondariale Palermo);

DRAGO Orazio, classe 1970;

FABIANO Daniele Giuseppe, classe 1989;

LOMBARDO Lucio, classe 1990;

ROSSELLO Alessandro, classe 1997 (in atto detenuto presso casa circondariale Rossano

Calabro);

ROSSELLO Daniele, classe 1993;

SANTAPAOLA Roberto, classe 1980;

TOMASELLI Nunzio, classe 1991.