World Cheese Award, premi per ricotta e pecorino di Aidone

Doppio podio internazionale per due prodotti caseari siciliani. Al World Cheese Award 2023, l’evento più prestigioso al mondo dedicato esclusivamente al formaggio, la Ricotta al forno siciliana con erbe di Provenza ha vinto l’ambito premio Gold, e il Pecorino stagionato pepato, il Bronze. Entrambi, prodotti da Centro Form, azienda di Aidone, nata nel 1984, dall’intuizione del suo fondatore Giuseppe Caruso.

La famiglia Caruso

La passione per la lavorazione del latte e per la produzione dei suoi derivati, nella famiglia Caruso, si tramanda da ben due generazioni che, esercitando l’attività della pastorizia alle falde dell’Etna e, dopo varie transumanze, decisero di insediarsi definitivamente nel territorio di Aidone, zona di pascolo più favorevole al benessere animale e alla qualità del latte.

Competizione in Norvegia

Al Trondheim Spektrum, in Norvegia, i due prodotti si sono distinti tra ben 4.502 prodotti iscritti, attentamente esaminati da 264 esperti mondiali del settore caseario tra cui critici, chef, autori di

ricette, acquirenti, rivenditori, giornalisti, presentatori televisivi ed esperti del settore giunti da 38

nazioni che hanno valutato ogni formaggio sull’aspetto della crosta e della pasta, nonché l’aroma, il

corpo e la consistenza, in particolare, il sapore e la sensazione al palato.

La gioia dei produttori

“Aver ottenuto questo duplice risultato- dichiarano dall’Azienda- è per noi motivo d’orgoglio nell’essere riusciti a valorizzare la passione per la tradizione casearia siciliana che tramandiamo di generazione in

generazione”. La Ricotta al Forno Siciliana, nella variante Erbe di Provenza, è un latticino a pasta compatta morbida. E’ Ideale per gli aperitivi e gli antipasti. Il pecorino stagionato pepato è un formaggio di pecora dal gusto intenso e piccante, indicato come formaggio da tavola o da grattugia. “Tutti noi di Centro Form – concludono- mettiamo la nostra passione nella produzione dei nostri formaggi e desideriamo offrire il meglio ai nostri clienti. Questo riconoscimento è il coronamento degli sforzi di tanti anni di lavoro e di tanta dedizione alla cura dei nostri prodotti”.

Alla 35^ edizione dei World Cheese Awards, i prodotti hanno rappresentato 43 paesi e hanno raccolto la

partecipazione di 954 aziende di tutto il mondo (7,23% con sede nel Regno Unito, 92,77% internazionali).

Angela Rita Palermo