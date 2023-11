Crisi Ast, Pd, “aree interne verso isolamento”

Il deputato regionale del Pd, Fabio Venezia, ha presentato una interrogazione al Governo per chiedere interventi in merito alla crisi dell’Ast.

Aree interne penalizzate

“Lo stato di crisi oramai permanente – dice Venezia – dell’Azienda di traporti regionale viene scaricato sulle comunità delle aree interne della Sicilia. I tagli alle corse sono quotidiani e così intere zone della nostra regione vengono tagliate fuori dal sistema di trasporto su gomma. Aree condannate ad un isolamento forzato dove non esiste neppure un’alternativa legata al trasporto su rotaie”.

Studenti pendolari

Il parlamentare regionale del Pd ritiene che sono gli studenti pendolari quelli maggiormente penalizzati dal crack dell’Ast.

“I collegamenti sono indispensabili per gli studenti che frequentano le scuole superiori, per i lavoratori pendolari e per non isolare completamente i comuni delle aree marginali della nostra regione – continua Venezia”.

Piano trasporti

“Il Piano regionale dei trasporti non può dimenticare migliaia di cittadini che vivono nei piccoli paesi contribuendo, con miope disattenzione, allo spopolamento e all’abbandono forzato di vasti territori dell’entroterra siciliano”.