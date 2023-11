Fasce tricolori assegnati a tre commissari di polizia

Il vicario del questore di Enna, Alessandro Milazzo, ha consegnato le Sciarpe tricolori al Commissario della polizia Mario Rotondo in servizio alla Divisione polizia amministrativa e di sicurezza, al Commissario Giuseppe La Rosa in servizio al Commissariato di Piazza Armerina e al Commissario Giuseppe Cammarata in servizio alla Polizia stradale di Enna.

Cosa significano le fasce tricolori

La polizia consegna le fasce tricolori come segno di riconoscimento e di appartenenza alla forza di polizia. Le Sciarpe tricolori simboleggiano l’autorità e l’impegno dei commissari di polizia nell’esercizio delle loro funzioni. Inoltre, rappresentano il collegamento con la tradizione e la storia delle forze dell’ordine.