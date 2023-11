Tutti pazzi per il Black Friday, siciliani fanno acquisti per Natale

E’ davvero Black Friday mania in Sicilia e naturalmente nell’Ennese. Un siciliano su 4 ne sta approfittando soprattutto in vista del Natale, giusto per togliersi il pensiero pagando meno.

I numeri

L’aumento rispetto al 2022 è palese: 49,8 per il Black Friday e 46,1% per il Cyber Monday. Il 30,2% si dichiara indeciso ma è una percentuale che scende di oltre 5 punti (35,9%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il 12% invece ha dichiarato che non acquisterà regali.

Sono più le donne a fare compere

I siciliani che effettueranno acquisti per i regali di Natale in queste giornate sono in prevalenza donne (56%), di età compresa tra i 18 e i 34 anni (61%) e vivono nelle città metropolitane (Palermo, Catania, Messina, il 62%). Sono alcuni dati che arrivano dall’Ufficio studi di Confcommercio e che sono legati a stime in ordine a questo particolare periodo.

Manenti, “Evoluzione vendite online verso crescita esponenziale”

“Con lo sguardo rivolto ai numeri degli anni passati – sottolinea il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti – l’attesa per l’evoluzione delle vendite online è proiettata, anche nella nostra isola, a una crescita esponenziale anche per il 2023, considerati i presupposti storico economici legati all’attualità, in concomitanza con l’aumento della facilità di utilizzo dei siti web e la maggiore efficienza del servizio di spedizione. Sempre più aggiornato nell’uso della tecnologia, il consumatore siciliano di oggi è più preparato al risparmio dopo gli avvenimenti difficili di questi ultimi anni”.

Sconti in Sicilia dei negozi e dei siti ecommerce

Anche in Sicilia molti negozi e siti di ecommerce hanno proposto sconti e offerte per tutta la settimana che sta precedendo il Black Friday (Black week), ovvero dal 17 al 23 novembre, durante l’intero weekend del Black Friday (dal 24 al 26 novembre) e fino al Cyber Monday 2023 che si terrà lunedì 27 novembre.

