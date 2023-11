Campionato mondiale della pizza, brillano 2 fratelli di Troina

I fratelli Vittorio e Tony Testa, della pizzeria troinese “Pizza&Go”, arrivano al trentunesimo posto al Campionato mondiale della Pizza Doc 2023, che si è tenuto a Paestum, in Campania, dal

13 al 15 novembre.

I partecipanti per la sezione pizza classica

Su 900 pizze, i campioni troinesi, gli unici della provincia ennese a prendere parte all’iniziativa, si

aggiudicano la vittoria nella sezione “pizza classica”. Un’importante momento a livello formativo e di

confronto fra pizzaioli.

“Esperienza unica”

“Partecipare a questo campionato, spiega Vittorio Testa, è stata un’esperienza che ci ha emozionato e

arricchito professionalmente. È stato un modo per conoscere nuove realtà, e per poterci confrontare

con gli altri pizzaioli presenti. Noi abbiamo gareggiato con la nostra pizza da menù per eccellenza, la ‘pizza & go’, che porta il nome della nostra pizzeria, fatta con: mozzarella, pesto di pistacchio, speck, zucchine e mandorle tostate”.

La storia della pizza

Da secoli i pizzaioli si sperimentano nell’impasto perfetto, per far rivivere quel gusto che fece impazzire la “Regina Margherita”. Fu nel 1889, infatti, che il pizzaiolo Tony Esposito, aggiunse alla pizza classica, pomodoro e basilico, che da allora è diventato il piatto più amato da grandi e piccini di ogni dove.

“Qualità e passione”

“Per una buona pizza, spiega Tony Testa, servono: qualità dei prodotti, esperienza, ma soprattutto,

tanta passione”. “O vinci o impari”, questo lo slogan della nona edizione del Campionato Mondiale Pizza Doc 2023, dove la giuria ha valutato le pizze senza assistere alla preparazione, basandosi sui tre

principi che denotano una buona pizza: gusto, cottura e aspetto. I pizzaioli troinesi, rientrati dalla gara, sono già al lavoro per regalare quel tocco di esperienza in più, che li ha fatti sognare, prima ancora di vincere.

Sandra La Fico