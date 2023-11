Centro studi MedMez, focus su aree interne e cibo

Sono due gli eventi seminariali programmati per i prossimi giorni dal Centro studi MedMez. “Napoleone Colajanni”.

Le politiche per le aree interne

Il primo, all’interno del “Laboratorio sui diritti e i doveri degli uomini” si svolgerà sabato 25 novembre presso il Convento dei Carmelitani del Comune di San Piero Patti (ME) e riguarderà il caldo tema della promozione delle politiche pubbliche locali per le aree interne. Si confronteranno rappresentanti del Parlamento, Senatrice Ella Bucalo, dell’ARS, On. Calogero Leanza, delle Istituzioni locali, il Sindaco Cinzia Marchello, l’Assessore comunale Salvatore Pantano ed esperti del settore (ASAEL Massimo Greco).

Cibo e politica

Il secondo si svolgerà domenica 26 novembre a Taormina (ME) presso il trecentesco Palazzo Duchi di Santo Stefano e riguarderà il rapporto tra cibo, società e politica. Dopo i saluti istituzionali (Segretario reg.le CNA Piero Giglione, Sindaco di Taormina On. Cateno De Luca, Presidente Centro studi MedMez Paolo Garofalo) seguiranno le relazioni che saranno moderate dal giornalista Mario Barresi.

Confronto tra esperti

Si confronteranno, nell’ordine, l’antropologa Valentina Rizzo, il Presidente del Centro islamico Siciliano Abdelhafid Khit, il Dirigente scolastico IISS “S. Pugliatti” di Taormina, lo Chef Business Devolopment

Officer Malta Food Agency Jaustin Johnn Camilleri, i Deputati all’ARS Giuseppe Lombardo e Fabio Venezia, il Segretario generale CGIL Sicilia Alfio Mannino, il Vice Presidente CNA nazionale Giuseppe Cascone e il Presidente del gruppo misto all’ARS Gianfranco Miccichè.