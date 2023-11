Latitanza di Ruisi, indagini su fiancheggiatori

Gli inquirenti che danno la caccia a Guglielmo Ruisi sono pressocché certi che per la sua latitanza l’imprenditore di 51enne, accusato di due omicidi a Valguarnera, stia godendo di coperture.

I fiancheggiatori

Si ipotizza una rete di fiancheggiatori che potrebbero avergli fornito posti, denaro, cellulari nuovi, per nascondersi e sfuggire alla cattura della polizia e dei carabinieri che, dal 10 ottobre, giorno del delitto, avvenuto in via Archimede, a Valguarnera, gli danno la caccia.

Tutti i dubbi su quanto accaduto

In tanti, specie in paese, “che sembra essere tornato alla normalità” racconta un residente di Valguarnera, si chiedono se questa fuga sia stata pianificata prima del delitto o se, invece, questi presunti fiancheggiatori, evidentemente non noti alle forze dell’ordine, abbiano dato sostegno all’imprenditore nelle ore successive alla morte di Salvatore Scammacca, ucciso a colpi di pistola, e di Nunzia Arena, travolta accidentalmente dalla macchina di Scammacca che, ferito, ne aveva perso il controllo.

E’ in Italia o all’estero?

E poi l’altro interrogativo è: l’imprenditore di 51 anni, molto noto per la sua attività, si trova in Sicilia oppure è riuscito a scappare da qualche parte in Italia? Ma qualcuno, sempre in paese, avanza l’ipotesi che sia addirittura andato all’estero. Questioni tutte da verificare, di certo è davvero misterioso come una “persona normale”, priva di precedenti penali, senza essere organico agli ambienti criminali, possa essere riuscito, fino ad ora, ad eludere le ricerche delle forze dell’ordine per tutto questo tempo.