Allerta arancione, scuole aperte nell’Ennese

Si temeva il peggio, dopo l’allerta arancione diramata nel pomeriggio di ieri dalla Protezione civile, ma stamane le condizioni non sono apparse gravi. Il nodo era rappresentato dalle scuole, “ma non abbiamo alcuna ordinanza di chiusura” spiegano dal Comune di Enna, dove piove ma senza particolari preoccupazioni. Stessa situazione anche in altri centri dell’Ennese, come a Piazza Armerina o ad Aidone, come confermato dagli amministratori.

Dove sono chiuse le scuole in Sicilia

Sulla base delle ordinanze dei rispettivi sindaci le scuole sono chiuse a “macchia di leopardo” in tre diverse province per il previsto maltempo. Nel catanese ad Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, San Gregorio, Giarre e a Valverde. In provincia di Messina niente lezioni a Santa Teresa di Riva, Furci Siculo, Nizza di Sicilia, Savoca, Forza d’Agrò, Gallodoro, Fiumedinisi, Pagliara, Roccalumera, Castelmola, Antillo, Mandanici, Scaletta Zanclea, Giardini Naxos, Taormina e Alì Itala. In provincia di Siracusa a Rosolini.

Dopo settimane all’asciutto, le piogge hanno tempestato l’Isola durante la notte. Non ha fatto eccezione il territorio di Palermo dove, a causa delle forti precipitazioni iniziate nella serata di ieri, alcune zone della città sono praticamente finite sott’acqua. Fra le aree più colpite di Mondello e Partanna Mondello

foto tratta da https://www.tgcom24.mediaset.it/