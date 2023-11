Forti raffiche di vento, danni a cantiere, chiusa strada a Enna

Le forti raffiche di vento che imperversano da stamane ad Enna hanno creato dei danni e costretto l’amministrazione a disporre la chiusura di una strada. Infatti, come fanno sapere dal Comune, ” si è reso necessario chiudere, in via precauzionale, la via delle Province a Enna alta a seguito dello spostamento sulla sede stradale delle recinzione che delimita il cantiere dei lavori che stanno interessando la sede del liceo scientifico”.