Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del foro di Enna ha attribuito la “Toga d’onore” all’avvocato Ettore Timpanaro per essersi classificato primo nel Distretto di Corte di Appello di Caltanissetta per la sessione di esami 2022/2023.

La cerimonia

La cerimonia si è svolta presso l’Auditorium Falcone e Borsellino della Procura della Repubblica alla presenza di avvocati e magistrati in occasione del giuramento previsto dall’ordinamento forense.

Il Presidente dell’Ordine degli avvocati, Giuseppe Milano, dopo avere richiamato, nel suo discorso, i principi deontologici della professione, ha consegnato all’avvocato Ettore Timpanaro una targa.

Primo agli esami di abilitazione

Da qualche anno, infatti, il Consiglio dell’Ordine ennese ha istituito il premio Toga d’onore che viene attribuito al primo classificato agli esami di abilitazione.

Le parole di Salvatore Timpanaro

Ha, quindi, preso la parola l’avvocato Salvatore Timpanaro, tra i decani degli avvocati iscritti all’Ordine di Enna, per altro padre del giovane avvocato che nel suo breve intervento ha ricordato come Enrico De Nicola, tornato a esercitare l’avvocatura nel glorioso foro napoletano, dopo aver ricoperto la prima Magistratura della Repubblica come Capo Provvisorio dello Stato ebbe ad affermare: “L’Ordine Forense è così in alto -che uscendo da esso non si sale e in esso restando mai si discende”