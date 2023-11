Busto di Cordova, al via il restauro

Sarà restaurato il busto di Filippo Cordova, che fu Ministro per tre volte nei primi governi del nuovo Regno di Italia. Il significativo monumento, che fa bella mostra di sé nella centralissima omonima piazza, potrà essere restituito al suo originario decoro.

Intesa con Accademia di Catania

Il Comune di Aidone ha avviato un percorso di collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Catania finalizzato al restauro del busto bronzeo dello statista nonchè ministro aidonese durante il regno Cavour. Il monumento ha necessità di essere restaurato, perché a causa di agenti atmosferici e per il trascorrere del tempo, si è deteriorato, così come la colonna in marmo che lo sorregge e la ghirlanda, sempre in bronzo, che, inizialmente, era parte integrante del monumento, ma che attualmente si trova alla biblioteca comunale G. Scovazzo.

Convenzione annuale

Sarà restaurata anche la ringhiera che attornia il monumento. La convenzione, della durata annuale, potrà

essere rinnovata tacitamente nel caso che i lavori non venissero completati entro il periodo stabilito ed è stata sottoscritta dal sSindaco Annamaria Raccuglia, in rappresentanza dell’amministrazione comunale e dal direttore Giovanni Latino e dalla presidente Lina Scalisi in rappresentanza dell’Accademia di Belle Arti di Catania. Trattandosi di un bene monumentale, il Comune di Aidone avvierà tutte le pratiche

per ottenere dalla Soprintendenza ai Beni culturali di Enna le necessarie autorizzazioni. Referente tra i due enti è stato nominato, a titolo gratuito, Dario Omar Fallico Bonincontro, legato alla famiglia De Torres che ebbe in passato legami di parentela anche con la famiglia Cordova, il quale offrirà i materiali per il restauro.

Angela Rita Palermo