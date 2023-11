Calcio, Enna asfalta il Milazzo con super Arquin

L’Enna di Campanella non si ferma più e conquista il successo in trasferta in casa del Milazzo. Tre ad uno per la formazione gialloverde che incassa la seconda vittoria consecutiva e guarda con ottimismo al campionato.

La gara in pillole

Eppure, sembrava iniziata male la gara, per via della rete dei mamertini dopo 15 minuti di gioco con Agolli ma la squadra di Campanella dopo la doccia gelata si rimette in carreggiata.

Arquin mattatore

Prima pareggia con Cocimano, poi nella ripresa sale in cattedra Arquin, autore della doppietta, che ha consentito ai compagni di tornare a casa con l’intera posta in palio.