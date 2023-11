Incidente allo svincolo di Enna, tre feriti

E’ di 3 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in prossimità dello svincolo di Enna dell’autostrada Palermo-Catania.

Le auto coinvolte

Secondo una prima ricostruzione di alcuni testimoni, sono rimaste coinvolte tre macchine che, per cause al vaglio degli agenti della Polizia stradale, hanno avuto uno scontro. Sono tre i feriti che sono stati soccorsi dagli inquirenti: l’impatto tra i veicoli ha causato dei rallentamenti alla circolazione anche se, a quell’ora, non c’erano molti veicoli.

Le indagini

Sono state raccolte alcune testimonianze al fine di individuare delle responsabilità, è probabile, comunque, che la velocità e la distrazione possano avere avuto una parte determinante in questo nuovo incidente stradale nei pressi dello svincolo di Enna che, di certo, non è molto sicuro né molto illuminato.