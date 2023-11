Cammarata segretario FdI, l’asse del partito a Piazza Armerina

Con l’elezione di Nino Cammarata a segretario provinciale di Fratelli d’Italia di Enna l’asse del partito si sposta dal capoluogo a Piazza Armerina. Hanno deciso così i 400 iscritti che hanno preso parte al congresso, votando all’unanimità per il sindaco di Piazza Armerina, peraltro unico candidato in corsa.

La segreteria provinciale

Al congresso, presieduto da Ylenja Lucaselli, in nome e per conto della direzione nazionale di FLI, hanno dato il proprio contributo, il commissario uscente del partito Giorgio Galletta, il segretario regionale per la Sicilia orientale Salvo Pogliese e Rino Ardica, già deputato di Alleanza Nazionale e Sindaco di Enna. E’ quindi seguito il tradizionale dibattito, i cui toni sono però rimasti in sintonia con l’accordo-quadro

raggiunto. Le diverse anime del partito della Meloni, sprovviste di competitors per la segreteria provinciale, hanno dovuto ripiegare su una rappresentanza di 2° livello all’interno dell’organo esecutivo che affiancherà il nuovo Segretario.

I nomi dell’esecutivo

Dell’esecutivo provinciale faranno quindi parte Melania Scorciapino, Dante Ferrari, Luigi Carabotta,

Nino Mobilia, Lorena Pignato, Rosalba Ciulla, Gianluca Arena, Francesca Proto, Sergio Politi, Filippo Curia, Rosario Patti, Leandro Castrogiovanni, Vincenzo Pafumi e Pino Castelli.



In realtà, il vero confronto politico si è registrato nei mesi scorsi durante una travagliata fase di tesseramento che ha visto fin da subito la volata del sindaco Cammarata e la corrispondente frenata di chi aveva puntato gli occhi sulla poltrona. Non essendo, pertanto, in discussione il futuro vertice del partito, i “fratelli” si sono adoperati per dare un senso alla rappresentanza territoriale. Una vice presidenza al nord della provincia (Melania Scorciapino) e una al centro (Dante Ferrari), visto che le future leve di

comando di Fratelli d’Italia avranno sede a Piazza Armerina.

Soddisfazione di Galletta

Se unanime è stata la votazione per il segretario provinciale, altrettanto unanime è stato l’apprezzamento per il lavoro fatto dal Commissario uscente Giorgio Galletta, incaricato da Giovanni Donzelli e Salvo Pogliese, che in soli tre mesi è riuscito a portare da uno a sedici i circoli autorizzati di FLI e i tesserati da 95 a 1334. Galletta, peraltro, ha avuto la capacità di recuperare i numerosi militanti della destra ennese che

erano rimasti disorientati dall’affrettato scioglimento di Alleanza Nazionale.