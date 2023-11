Lavori per un parcheggio a Troina, scovate 2 nicchie di epoca greca

Due nicchie, forse edicole votive, risalenti all’età greca. È questa la meraviglia che si è aperta agli

occhi degli archeologi sulle pendici nord occidentali della “Rocca”, come veniva anticamente chiamato il comune di Troina. Così, si legge in un contributo a firma di Carla Mancuso, dirigente della sezione archeologica della Sprintendenza per i Beni Culturali di Enna, Serena Raffiotta, archeologo incaricato dal comune di Troina, e Fabio Salinaro, archeologo collaboratore sul campo, sulla pubblicazione “La

ceramica in Sicilia” dalla Preistoria all’Età Contemporanea, di Rosalba Panvini e Alfio Nicotra, che racchiude gli atti del III Convegno Internazionale, che si è tenuto al Museo Diocesano di Catania.

La scoperta duranti dei lavori

L’importante scoperta è venuta fuori durante la realizzazione di due importanti opere pubbliche di

urbanizzazione primaria, vale a dire il parcheggio nel centro storico tra la via Rizza e la via San

Sebastiano. Le ricerche, effettuate nell’ambito dell’archeologia preventiva, hanno permesso di avere informazioni più approfondite sugli insediamenti del territorio e sulla cultura materiale.

Che cosa sono

Le indagini archeologiche hanno permesso di identificare delle ceramiche votive miniaturistiche

acrome, con funzione rituale alla base di una edicoletta votiva incavata nella roccia, adiacente ad

un’altra più grande, decorata lateralmente da rami di palma incisi nella roccia, dell’età greca.

Il rinvenimento archeologico, potrebbe suggerire pratiche e rituali connessi al culto di defunti

eroizzati, visti i significativi confronti con svariati contesti dell’isola, per alcune similitudini relative

all’orientamento e alla posizione su versanti scoscesi e rocciosi. Lungo una ripidissima pendice piena di rifiuti di ogni genere, impraticabile per la fitta vegetazione, immediatamente al di sotto di una barriera

paramassi, con cui era evidentemente a diretto contatto, è apparsa agli occhi degli archeologi la

singolare nicchia scavata nella roccia.

Il parere degli esperti

Il rinvenimento archeologico è confrontabile con svariati contesti della Sicilia, dove anche in altre

occasioni è stato trovato materiale votivo greco, proprio su versanti scoscesi e rocciosi, quale è il

sito di Troina, ed orientati tendenzialmente a nord. “La zona di rinvenimento, come spiegano gli

archeologi, è nota in dialetto come “fumazzaru” o “iettitu”, quella che oggi potremmo definire una sorta di discarica abusiva dove nei secoli si sono accumulati reperti di varie epoche, romano, bizantino, moderno e fino al periodo ottocentesco e dove anche in passato, in occasione di precedenti

lavori pubblici, erano stati trovati reperti”. Le nicchie non solo sono salve, ma anche oggetto

di un interessante intervento di valorizzazione progettato dal comune di Troina.

Sandra La Fico