Ferrovie, M5S accusa Governo, “molti lavori per Enna-Caltanissetta cancellati”

“Il Nord non perde un euro, mentre molti dei lavori che dovevano essere finanziati, come la Caltanissetta Xirbi-Lercara e la Enna Caltanissetta-Xirbi, sono stati cancellati“. Lo afferma la senatrice M5S Ketty Damante in una sua dichiarazione riportata dall’AGI.

L’appalto

Si tratta dell’appalto, bandito da Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, che, nel marzo scorso, ha aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Caltanissetta Xirbi – Nuova Enna, parte integrante del nuovo collegamento ferroviario Palermo-Catania-Messina, al Consorzio di imprese composto da Webuild (capofila), Ghella, Seli Overseas e TunnelPro. “L’appalto ha un valore di circa 1,2 miliardi di euro, finanziati anche con fondi PNRR” si legge nel sito di Ferrovie dello Stato

Gli interventi sulla Enna-Caltanissetta

Gli interventi, in merito alla tratta Caltanissetta-Enna, consistono nella realizzazione di 27 chilometri di nuovo tracciato in variante rispetto alla linea attuale, con circa 3 chilometri di viadotti e 4 gallerie per 20 chilometri totali. Il progetto prevede anche il rinnovo della stazione di Caltanissetta Xirbi e la realizzazione del posto di movimento di Villarosa.

La denuncia della senatrice del M5S

“Quelle risorse che dovevano servire – aggiunge la senatrice – per risolvere i numerosi problemi infrastrutturali delle regioni meridionali, andranno a rafforzare i nodi ferroviari metropolitani intorno alle grandi città, ovviamente al Nord. Ancora una volta dunque questo governo, piuttosto che ridurre le disuguaglianze, lavora per acuirle. L’ennesimo disastro del governo Meloni e del ministro Fitto, che è abituato a prendersi i meriti per ciò che funziona e dare la colpa ai precedenti esecutivi, Conte e Draghi, per ciò che non funziona. Ora basta scuse, stanno buttando al vento un’occasione storica per il nostro Paese. E la colpa è soltanto loro”.

