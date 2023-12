Comuni senza acqua, “lavori necessari per evitare altre perdite”

Sono stati giudicati non rinviabili da Siciliacque i lavori alla rete idrica che dagli acquedotti Ancipa e Blufi serve 10 Comuni dell’Ennese ed l’area industriale del Dittaino che da oggi e per le successive 48 ore, non disporrano dell’erogazione idrica

“Ingenti perdite”

Secondo quanto sostenuto dalla società, si sono verificate delle perdite che hanno creato non pochi disagi all’utenza, per cui “questi interventi di manutenzione non sono più procrastinabili atti” e sono finalizzati “ad eliminare ingenti perdite che da qualche giorno si sono manifestate”.

Dove saranno eseguiti i lavori

Ecco dove saranno eseguiti i lavori, avviati alle 7 di stamane che causeranno la sospensione del servizio idrico per le successive 48 ore. c.da Portella Del Monaco comune di Troina; c.da Franceschini comune di Agira; c.da Baronessa comune di Enna; c.da Anime Sante comune di Enna; c.da Praino comune di Gagliano; c.da Cannavò comune di Enna, c/da Baciante comune di Nissoria; c.da Canalotto comune di Leonforte; c.da Trabonella comune di Caltanissetta.

La scelta di non frazionare gli interventi

“I lavori saranno eseguiti contemporaneamente con più imprese di manutenzione al fine di ottimizzare il tempo di esecuzione ed eseguire tutti gli interventi previsti in un’unica soluzione” spiegano da Siciliacque.

Le cause delle perdite

Tali perdite sono da attribuire a fattori fisiologici presenti in tutte le infrastrutture idriche, alla vetustà degli impianti, prevalente soprattutto in alcune aree del territorio, e a fattori amministrativi, riconducibili a errori di misura dei contatori e ad allacci abusivi, per una quota che si stima pari al 3% delle perdite. In più di un capoluogo su tre si registrano perdite totali superiori al 45%.ù

Le condizioni di massima criticità, con valori superiori al 65%, sono state registrate a Siracusa (67,6%), Belluno (68,1%), Latina (70,1%) e Chieti (71,7%).

I Comuni senza acqua

I Comuni interessati dalla sospensione del servizio sono: Agira, Aidone, Barrafranca, Calascibetta, Enna, Gagliano C.to, Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe e Area Industriale del Dittaino.