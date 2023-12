Gemellaggio con scuola tedesca, gli studenti della Pavone in Germania

Sono tornati a casa più che soddisfatti e sicuramente con un bagaglio di conoscenza scolastica maggiore, gli alunni della Scuola secondaria di 1^ grado “Angelo Pavone”, dal viaggio di istruzione in Germania. Gli

alunni coinvolti, che fanno parte dell’Istituto comprensivo Mazzini, sono volati la settimana scorsa alla volta della città tedesca di Kusel, grazie ad un gemellaggio con l’Istituto Siebenpfeiffer-Gymnasium.

Nove alunni, selezionati in base al loro rendimento scolastico, sono stati accompagnati dal Prof. Randazzo e dalla Prof.ssa Meo, docenti di lingue, per visitare l’Istituzione Scolastica e scoprire la cittadina tedesca di Kusel, con la quale la città di Valguarnera è gemellata da diversi anni.

Accolti dalle famiglie tedesche

Per consentire un più proficuo scambio, gli alunni sono stati accolti da nove famiglie, vivendo per tutto il periodo con gli studenti tedeschi. Quattro giorni scanditi da arricchimento culturale e linguistico ed intrecciati da nuove amicizie. Perfetta e molto curata l’accoglienza per gli ospiti italiani. Tanto che ad organizzare il trasporto da e per l’aeroporto di Francoforte è stata un’associazione di sostegno

tedesca, la “Kuseler Förderverein”.

Un valguarnerese in Germania

Il benvenuto agli alunni valguarneresi è stato dato invece in un noto ristorante della zona, dal valguarnerese Giuseppe di Fede che vive lì da tanti anni e che si è pure prodigato per la visita dei ragazzini al mercatino di Natale di Treviri. Il programma prevedeva anche delle giornate con lezioni al

“Siebenpfeiffer-Gymnasium” e una visita al castello di Lichtenberg che si sono svolte con piena soddisfazione degli alunni gemellati. Soddisfatta dell’esperienza vissuta dai suoi ragazzi la dirigente

scolastica del “comprensivo Mazzini” Grazia Lo Presti, che via social ha detto: “A scuola come in famiglia diamo a ciascuno la possibilità di vivere le esperienze più giuste e più entusiasmanti. Esercitiamo la

nostra funzione, per coltivare i cittadini di domani con amore e dedizione. Grazie ai docenti e alle famiglie che hanno creduto in questo progetto, ma un grazie speciale va ai nostri ragazzi che quotidianamente danno senso e valore al nostro lavoro.”

Il progetto

I referenti del progetto dal loro canto ringraziano la Preside per aver supportato e creduto nel progetto d’Istituto promosso dal prof. Randazzo nonché per la calda accoglienza di tutti coloro che si sono prodigati in Germania, con particolare riferimento al Sig. Christian Buch, presidente dell’associazione Kuseler Förderverein, al direttore dell’Istituto Siebenpfeiffer-Gymnasium di Kusel Sig. Marco Schneider,

alla collega Amina Müller che hanno portato avanti lo scambio tra gli studenti ed infine all’ex-sindaco Sig.ra Ulrike Nagel, curatrice del gemellaggio Kusel-Valguarnera. La visita di ritorno degli studenti di

Kusel a Valguarnera è prevista per il prossimo aprile e già la comunità scolastica dell’Istituto è al lavoro per lo scambio culturale.

Rino Caltagirone