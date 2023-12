Compie 60 anni e va in pensione il capitano Emmanuele

Al compimento dei 60 anni per raggiunti limiti di età, con 41 anni di servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri, il capitano Roberto Emmanuele lascia il servizio attivo per godersi la meritata pensione. L’Ufficiale, di origini nissene di Vallelunga Pratameno, sposato, padre di due figli, è laureato in Scienze dell’Amministrazione.

L’inizio della carriera nell’Arma

Nell’Arma dal 1982 quale carabiniere ausiliario al termine del corso di formazione viene assegnato alla Stazione di Enna, nel 1985 vincitore di concorso frequenta il 38° Corso Allievi Sottufficiali, al termine viene assegnato alla Legione Carabinieri di Torino e destinato alla Stazione Carabinieri di Borgosesia e successivamente a quella di Gattinara in provincia di Vercelli.

Dopo aver frequentato presso la Scuola Aeronautica militare di Caserta il corso per specialisti di Elicottero, venne destinato al 12° Nucleo elicotteri di Catania. Dal 2004 al 2016 è rientrato a Enna comandando la Stazione capoluogo e successivamente è stato impiegato presso Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Caltanissetta, prima di iniziare, nel 2019 il suo percorso da ufficiale.

I riconoscimenti

Ha partecipato ad importanti attività di servizio, ricevendo un encomio e diverse benemerenze. Tra le varie benemerenze di cui è insignito il Capitano Emmanuele ha ricevuto la Croce d’oro di anzianità di servizio, la medaglia di Benemerenza per gli interventi effettuati nell’emergenza Etna 1991/1992, medaglia commemorativa per i servizi di soccorso alla popolazione in occasione dei fenomeni eruttivi Etna 2002, la medaglia di Bronzo per lunga attività specialistica di volo, medaglia di Bronzo di lungo Comando, l’onorificenza di Cavaliere dell’O.M.R.I, conferitogli il 2 giugno 2014 e la Medaglia mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare.

Il testimone ai figli

L’ufficiale ha ricevuto in questi giorni gli auguri del Comandante Provinciale, degli altri Ufficiali e dei suoi collaboratori. Legittima la soddisfazione del Capitano Emmanuele che corona così una lunga carriera interamente vissuta al servizio del cittadino. Ora il testimone lo cede ai due figli, Loris, Maresciallo, e Gabriele, carabiniere.