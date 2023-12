Incidente in autostrada, 3 auto coinvolte, traffico in tilt

Un incidente stradale si è verificato in mattinata sulla Palermo-Catania, in direzione del capoluogo siciliano.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale di Buonfornello, che è intervenuta sul posto, sarebbero rimaste coinvolte tre auto. Ci sarebbero feriti ma non si conoscono le loro condizioni. Il traffico in questo momento è bloccato in quel tratto in direzione Palermo, per cui sono in colonna i mezzi provenienti da Enna.