Pd, congresso a Enna per eleggere il segretario cittadino

E’ prevista per oggi l’assemblea congressuale attraverso la quale il Partito democratico ennese eleggerà il nuovo Segretario cittadino. Per l’occasione saranno presenti ai lavori, che avranno inizio alle ore 18,00 presso la sala conferenze del Fondo Proserpina di Via Libero Grassi n. 8, la segretaria provinciale Katya Rapè, il presidente provinciale Giuseppe Arena, il deputato regionale Fabio Venezia, la parlamentare nazionale, Stefania Marino e il senatore Vladimiro Crisafulli.

Il percorso del Pd

Sarà l’occasione per comprendere le cause del calo di tensione politica che si registra in un partito politico che dopo anni di indiscusso protagonismo ha deciso di recitare il ruolo di comparsa. Spossatezza e apatìa che hanno finito per contagiare anche l’attività politico- amministrativa del gruppo consiliare che, al netto delle solitarie iniziative del consigliere Greco, non manifesta segni di vitalità.

La linea politica

Inevitabile sarà quindi il dibattito politico, dal quale dovrà emergere una classe dirigente capace di recuperare la partecipazione e la passione di un tempo e, soprattutto, in grado di stabilire la linea politica sui temi strategici del territorio. Il PD dovrà, quindi, dimostrare di avere le idee chiare sul progetto di “Città Universitaria”, sulle politiche da promuovere per arginare lo spopolamento del tessuto urbano cittadino e su come restituire autorevolezza istituzionale alla città di Enna il cui asse politico sembra essere spostato a nord verso Troina e a sud verso Piazza Armerina.

In cerca di leadership a Enna

Implicita, ma non per questo secondaria, sarà anche la preparazione di un progetto di governo del Comune di Enna e di una leadership che riesca a sintetizzare le numerose istanze sociali rimaste prive di risposte e ad offrire una proposta politica alternativa.

Massimo Greco