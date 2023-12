Calcio, Troina, pareggio al fotofinish

Il Città di Troina getta il cuore oltre l’ostacolo e, negli ultimi secondi di gioco, pareggia la partita contro il Città di Francavilla. Una bella partita quella vista al Comunale di Francavilla di Sicilia tra i rossoblù di mister Salvatore Compagnone e i giallorossi di mister Giovanni Curro. Il match è stato aperto da una bella rete di Zuccarello al 60′, la risposta dei troinesi è arrivata solamente al 95′ con Drammeh. Di seguito la cronaca e il tabellino del match e le dichiarazioni del roccioso centrocampista Babacar Drammeh, autore della rete del pareggio.

Il primo tempo

prima occasione del match è per il Città di Francavilla, al 7′, con un calcio di punizione di Aleo che rimbalza davanti a Cantale e termina incredibilmente alto. Al 10′ risponde il Città di Troina con Biondi che, all’interno dell’area di rigore, viene anticipato da un difensore avversario al momento del tiro. Al 16′ rossoblù ancora pericolosi con Biondi che si accentra e prova la conclusione, nessun problema per Crisafulli che blocca la sfera. Al 18′ per i padroni di casa ci prova, da circa 25 metri, Gerbino, palla che termina altissima. Al 22′ occasionissima per i giallorossi: Ferruzza svirgola una palla in area, sulla sfera si avventa S. Silvestro che, però, solo davanti all’estremo difensore rossoblù, non riesce a centrare la porta ma solo l’esterno della rete. Al 27′ si rivedono in avanti i troinesi con Biondi che ci prova dalla distanza, sfera che termina a lato. Al 36′ torna ad attaccare il Città di Francavilla con Gerbino che ci prova al volo dalla distanza, palla che, anche in quest’occasione, termina altissima. Dopo un minuto di recupero l’arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco.

La ripresa

La prima occasione del secondo tempo è per il Città di Francavilla, dopo appena trenta secondi, con Aleo che ci prova da più di 30 metri, serve un super Cantale per negare la gioia del gol all’attaccante giallorosso. Al 48′ succede l’incredibile: Crisafulli, l’estremo difensore avversario, interrompe con le mani, fuori dall’area di rigore, un contropiede guidato da Messina, l’arbitro però lascia correre; sul prosieguo dell’azione Messina ci prova in acrobazia ma i difensori giallorossi salvano tutto sulla linea di porta. Al 50′ rossoblù ancora pericolosi con un velenoso tiro-cross di Si. Comico che termina alto di poco. Al 52′ rispondono i padroni di casa con Santoro che, dall’interno dell’area di rigore, calcia a botta sicura, la conclusione del difensore giallorosso viene, però, deviata in corner dalla difesa rossoblù. Al 57′ ospiti pericolosissimi con una punizione dal limite dell’area di Barbera diretta all’incrocio dei pali, l’estremo difensore giallorosso si supera e in tuffo leva la sfera della porta. Al 60′ il Città di Francavilla passa in vantaggio con Zuccarello che aggancia una corta respinta della difesa rossoblù e insacca in rete di prima intenzione. Al 62′ a provarci è nuovamente Barbera con un calcio di punizione dalla destra, sfera che termina alta. Al 67′ Città di Troina ancora in avanti con Santoro che ci prova dalla distanza, anche in quest’occasione la sfera termina alta. Al 70′ si fanno rivedere in avanti i padroni di casa con un colpo di testa di Santoro che, però, risulta essere fuori misura. Al 72′ Città di Troina che ci prova con un altro tiro da fermo, questa volta ad incaricarsi della battuta è Si. Comico, la sua conclusione viene, però, facilmente bloccata da Crisafulli. Un minuto più tardi risponde il Città di Francavilla con una conclusione dal limite dell’area di Aleo, nessun problema per Cantale che blocca la sfera. All’82’ Cantale, con un’altra super parata, salva nuovamente il Città di Troina: Aleo, dalla lunga distanza, vede il numero 1 rossoblù fuori dai pali e prova a sorprenderlo, Cantale però è attento e, con uno strepitoso colpo di reni, salva un gol già fatto. Al 90′ comincia l’assalto finale del Città di Troina: il primo a provarci, da circa 25 metri, è Messina, la sua conclusione termina, però, di poco alta. Al 92′ rossoblù vicinissimi al gol con Santoro che colpisce di testa a botta sicura, la sfera, complice anche una deviazione della difesa giallorossa, termina prima sul palo e poi sul fondo. Al 95′ arriva il pareggio dei troinesi: cross dalla destra di Pappalardo a cercare Drammeh che, dal centro dell’area di rigore, di prima intenzione insacca il pallone in rete. Dopo sette minuti di recupero l’arbitro decreta la fine delle ostilità.

Il post gara

Il centrocampista rossoblù Babacar Drammeh, autore della rete del pareggio. “Sono veramente felice per il gol, che è valso il pareggio. La partita è stata combattuta e posso dire che alla fine il pareggio l’abbiamo meritato. Nuova squadra? Mi sto trovando davvero bene. Tutti, a partire dalla società fino ad arrivare ai miei compagni, mi hanno accolto benissimo. Qui ho trovato una seconda famiglia, che mi vuole bene e che mi supporta”.

Il tabellino

CITTÀ DI FRANCAVILLA: Crisafulli, Magnera (62′ F. Silvestro, 89′ Specchia), Messina, Santoro, S. Silvestro (80′ G. Silvestro), Caruso, Aleo (85′ Calabro), Gerbino, Giurrandino, Sgarlata, Zuccarello. A disp.: Vita, Nuzzo, Muscara, Cosentino, Mamazza. All. Curro.

CITTÀ DI TROINA: Cantale, Ferruzza, S. Romano, Giamblanco, Di Muni (82′ F. Romano), Barbera (71′ Drammeh), Biondi (78′ Sa. Comico), Messina (89′ Cortese), Santoro, Pappalardo, Si. Comico. A disp.: Calabrese, F. Maccarrone, Mascali, Cittadino, Suraniti. All. Compagnone.

ARBITRO: Buda di Messina.

MARCATORI: 60′ Zuccarello (F), 95′ Drammeh (T).

NOTE: Ammoniti Santoro (F), Giurrandino (F), Gerbino (F), Barbera (T), S. Romano (T), Sa. Comico (T).