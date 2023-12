Jogging e raccolta rifiuti, ecco il Natale sostenibile a Barrafranca

Una giornata di educazione all’aperto che ha messo al centro dell’attenzione la sostenibilità ambientale e la lotta contro l’inquinamento urbano, incoraggiando i cittadini e gli studenti a diventare attori fondamentali nella cura del proprio ambiante locale.

Federconsumatori e Comune

Promossa dalla Federconsumatori di Enna, con il patrocinio del comune di Barrafranca, fulcro dell’iniziativa è stato il “Plogging”, attività che unisce il jogging all’importante compito della raccolta dei rifiuti. Un incontro di divulgazione scientifica sul tema “Economia Circolare”, tenutosi nel plesso scolastico

“Europa”, ha visto la presenza dei ricercatori dell’istituto CNR di Catania, Paola Rizzarelli e Marco Rapisarda. Un lavoro interessante che ha portato anche il sindaco di Barrafranca, Giuseppe Lo Monaco a dire: “Ho espresso entusiasmo per questo progetto che coinvolge la cittadinanza.

L’iniziativa

“Natale Sostenibile” rappresenta un’opportunità unica per unire le forze della comunità nella promozione di pratiche sostenibili. Ognuno di noi ha un ruolo nel mantenere la bellezza della nostra città e nell’assicurare un futuro più verde per le generazioni a venire”. Anche la dirigente scolastica dell’istituto Comprensivo “Europa”, Maria Filippa Amaradio, ha sottolineato l’importanza del progetto, affermando: “Educare i giovani alla sostenibilità è fondamentale per creare cittadini consapevoli e responsabili. La scuola è lieta di partecipare a questo progetto, offrendo ai nostri studenti l’opportunità di apprendere in modo pratico e coinvolgente”.

E per finire l’organizzatore della giornata, ovvero il presidente di Federconsumatori di Enna, Enzo Bartoli: ”Il plogging non solo contribuisce alla pulizia del nostro ambiente, ma crea anche un’occasione per le persone di unirsi, condividere esperienze e costruire relazioni significative. La nostra visione è quella di creare un’isola culturale attraverso l’attività di plogging, dove la comunità può imparare e conversare in

modo concreto e coinvolgente”.

All’iniziativa, oltre a Federconsumatori, hanno preso parte le associazioni ASD Barrafranca Running, la Pro Loco, l’associazione Archimede, l’associazione Barrafranca–Pietraperzia e il Circolo di Cultura di Barrafranca. Un lavoro, legato al Bilancio partecipato, che ha visto la partecipazione attiva soprattutto del sindaco Giuseppe Lo Monaco, della dirigete scolastica Maria Filippa Amaradio e della Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti di Enna.

Francesco Librizzi