Club School tennis, circolo di Calascibetta primo in Sicilia

Con un impianto sportivo all’avanguardia, come quello di Calascibetta, dove trovano posto anche diversi campi da tennis, di cui due in terra rossa, e campi da calcio in erba, non poteva non esserci- viene da dire- una squadra da tennis all’altezza della struttura. Detto, fatto. Notizia di ieri, infatti, vede il giovane “Circolo tennis Calascibetta” al primo posto in Sicilia, nell’anno 2023, nella categoria “Club School”, una speciale

graduatoria stilata annualmente dalla Federazione italiana Tennis e Padel.

Grand Prix-Trofeo Scuole

Il Circolo tennistico xibetano, in quello che viene chiamato “Grand Prix-Trofeo Scuole”, si è piazzato

al 75 esimo posto, con 525 punti, su 972 scuole in tutta Italia e al primo posto in Sicilia. “Un risultato prestigioso e di grande orgoglio-esordisce Pietro Stivale, presidente del “Circolo Tennis Calascibetta”- Abbiamo sempre creduto e sostenuto l’attività della scuola tennis dando massima fiducia agli istruttori Salvatore Bellomo e Piero Capizzi e al preparatore fisico Luisa Antoci. Sono loro gli artefici della grande crescita del tennis giovanile e Calascibetta. Essere primi in Sicilia nella categoria “Club School”- continua il

presidente Stivale- rende orgogliosa l’intera comunità xibetana e l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Piero Capizzi, che ha sempre sostenuto e incentivato la pratica dello sport, realizzando una struttura in contrada Pianolonguillo, invidiata da mezza Sicilia”.

I complimenti del presidente regionale

Una scuola tennis, quella xibetana, che comprende anche chi in qualche modo è in credito dalla vita, ovvero 5 giovani tesserati con disabilità intellettivo relazionale. La classifica annuale viene stilata in base alle varie attività che il Circolo svolge, al numero degli iscritti, ma anche sulla base di tutti i tornei ai quali i tesserati partecipano in tutta l’isola. Insomma, per un paese che supera di poco i quattromila abitanti, la soddisfazione dei dirigenti del “Circolo Tennis Calascibetta” è al massimo. E i complimenti sono arrivati

anche dal presidente regionale Giorgio Giordano.

Francesco Librizzi