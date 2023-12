Energia solare, 2 impianti fotovoltaici nell’Ennese

Edison ha completato a dicembre 2023, tramite la controllata Edison Rinnovabili, la costruzione di otto nuovi impianti fotovoltaici per complessivi 80 MW in Piemonte e in Sicilia.

Impianti nell’Ennese

Di questi, sei in provincia di Torino e di Alessandria per complessivi 34 MW e due in provincia di Enna per 46 MW. Grazie all’entrata in esercizio di questi impianti, informa una nota, Edison Rinnovabili – operatore integrato dallo sviluppo alla realizzazione, gestione e manutenzione – raddoppia la sua capacità installata da fotovoltaico, portandola a 160 MW, in linea con l’impegno di crescita organica di Edison, che prevede di investire 5 miliardi di euro tra il 2023 e il 2030, per accrescere la capacità da fonti rinnovabili dagli attuali 2 GW a 5 GW e così contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione del Paese.

I vertici dell’azienda

“Chiudiamo un altro anno di crescita nello sviluppo di nuova energia rinnovabile a disposizione per la rete elettrica nazionale e la decarbonizzazione del Paese” dichiara Marco Stangalino, Executive Vice Presidente Power Asset Edison. “Da quando abbiamo creato Edison Rinnovabili nel 2021, abbiamo raddoppiato la capacità totale installata nel fotovoltaico e consolidato la nostra posizione nel settore eolico, come secondo player nazionale, oltre ad essere il primo operatore ad aver portato a termine importati interventi di repowering triplicando l’energia green generata e riducendo al contempo il numero di aerogeneratori. Nel 2024 accelereremo ulteriormente nella messa a terra di nuovi megawatt rinnovabili per raggiungere il 40% di produzione green al 2030”.