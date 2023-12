Supermercato adotta il verde pubblico a Enna, intesa col Comune

L’amministrazione comunale di Enna rende noto di un accordo, sottoscritto nei locali dell’Urban center, tra il Comune, rappresentato dal sindaco, Maurizio Dipietro, ed il gruppo Arena, proprietario dei supermercati Decò, per cui era presente il suo amministratore delegato Giovanni Arena.

Enna Verde Comune

“Con questa prima convenzione – commenta l’assessore con delega alle politiche ambientali Giancarlo Vasco – diamo attuazione all’iniziativa deliberata dalla Giunta municipale su mia proposta, denominata Enna Verde Comune”.

Cosa farà il privato

Secondo quanto affermato dal Comune di Enna, il gruppo Arena ha adottato le aree verdi delle rotonde site, rispettivamente in via Pergusa (antistante il cavalcavia), in viale Diaz (incrocio con via delle Scienze e via San Francesco d’Assisi) e viale IV Novembre (incrocio con Via Sperlinga).

A breve altre convenzioni

Alla cerimonia di sottoscrizione della convenzione hanno preso parte i rappresentanti di tanti altri soggetti pubblici e privati che hanno già dato la loro disponibilità e che sottoscriveranno, a breve, le relative convenzioni. Tra questi la dirigente dell’istituto agrario Abramo Lincoln, di club service, confraternite, società calcistiche, dell’Avis e dell’Agesci.

Sindaco, “percorso virtuoso”

“Con questo atto- aggiunge il sindaco Dipietro- avviamo un percorso virtuoso di cura e salvaguardia del verde pubblico cittadino che diventa realmente patrimonio comune, grazie alle tante disponibilità che ci sono state rappresentante”.