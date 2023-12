Agricoltura, 2 bandi della Regione per rendere competitive le aziende

Per rendere più competitive le aziende agricole la Regione siciliana ha indetto dei nuovi bandi, per un importo di 28 milioni di euro, per la diversificazione delle attività finanziati dal PSP 2023-2027.

Due bandi

Si tratta di due bandi (Intervento SRD03 – in regime de minimis e in esenzione) che mirano a diversificare le aziende agricole e incoraggiare lo sviluppo delle attività non agricole, aprendo nuove opportunità per i produttori siciliani.

Le aziende beneficiare

Quali attività possono essere finanziate? L’agriturismo, l’agricoltura sociale, le attività educative/didattiche, la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e la loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali.

La crescita economica ed il lavoro

I benefici sono molteplici, poiché sarà riconosciuto un sostegno finanziario che coprirà fino al 65% delle spese ammissibili per un progetto. L’obiettivo è di far crescere l’impresa agricola, prospettando nuove opportunità di reddito con ricadute sotto l’aspetto occupazionale, per non parlare degli spazi per l’inclusione sociale e per la parità di genere nelle zone rurali.

Le conseguenze per il territorio saranno notevoli, a partire dallo sviluppo locale fino alla promozione della bioeconomia circolare. A breve sarà comunicata l’apertura del sistema SIAN per la presentazione delle domande.

Per ulteriori dettagli consulta il sito https://svilupporurale.regione.sicilia.it/ .