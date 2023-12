Enna, salta il mercato settimanale a Santo Stefano

Salterà, in occasione del 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, il mercato settimanale di Enna Alta,

Enna Bassa e Pergusa.

L’ordinanza

Lo rende noto, con una ordinanza, l’amministrazione comunale. La decisione scaturisce dalla circostanza che, essendo una giornata festiva, l’azienda della nettezza urbana non è in condizioni di far lavorare il proprio personale per la pulizia dell’area.

Motivi sanitari

“Il mercato settimanale non potrà svolgersi per motivi igienico-sanita”, per cui l’amministrazione ha ordinato di “sospendere la giornata di svolgimento del mercato settimanale dal giorno 26 dicembre 2023” è indicato nell’ordinanza.