Campo sportivo a Regalbuto, circa 800 milioni per finirlo

“La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, ha finanziato la rigenerazione del Campo Sportivo di c.da Piano Arena con la ristrutturazione delle tribune e degli spogliatoi annessi”. Lo ha annunciato il sindaco di Regalbuto, Vittorio Angelo Longo che ha indicato la cifra stanziata per la sua realizzazione.

Il finanziamento

“La nostra struttura, nel partecipare al Bando “Sport e Periferie”, è stata tra i 128 Impianti Sportivi finanziati in tutta Italia, solo 8 in Sicilia” aggiunge il sindaco.

“L’importo finanziato – prosegue Longo – è di 672.000,00 con un cofinanziamento di 168.000,00, che invece sarà concesso dal Credito Sportivo, quale estensione del mutuo a tasso zero già erogato per i lavori della pista d’atletica ed i cui lavori sono appena iniziati”.

Opera mai finita

Questo impianto era stata realizzato negli anni 80 ma non è stato mai finiti. “Finalmente avremo un impianto realizzato negli anni ottanta e, di fatto mai entrato in funzione. Un impianto da vivere e condividere, un luogo sostenibile ed inclusivo che razionalizzerà i consumi energetici. Un impianto che potrà prevedere attività anche non sportive all’interno di un grande contenitore che è la cittadella dello sport di c.da Piano Arena”