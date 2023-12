Area interna Troina, sì di Calascibetta a Statuto

Con i soli voti degli otto consiglieri della maggioranza, il Consesso civico xibetano ha approvato lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione dei comuni dell’area interna di Troina.

Chi andrà al Consiglio dell’Unione

Nominati anche i consiglieri comunali che andranno al Consiglio dell’Unione. Sono Rosa Folisi e Francesco Lo Vetri, per la maggioranza, e Salvatore Dello Spedale La Paglia per l’opposizione. La minoranza si è astenuta spiegando di non essere stata coinvolta, precedentemente, nella discussione del punto all’ordine del giorno. Ha votato invece il proprio rappresentante Salvatore Dello Spedale La Paglia.

La posizione di Lo Vetri

Presenti, inizialmente, tutti i consiglieri, ma prima del voto Carmelo Lo Vetri (minoranza) è andato via a causa di impegni assunti in precedenza. Lo Vetri, in passato, ha contestato l’orario di svolgimento

dei Consigli comunali serali, perché in quella fascia d’orario sono frequenti gli impegni di lavoro. Uno statuto che comprende quattordici comuni dell’ennese, con l’obiettivo di sfruttare risorse a favore delle aree interne, creare una governance che aiuti a fare crescere il “cuore” dell’ennese.

Francesco Librizzi