Atletica, premiata Pro Sport 85 di Valguarnera

La storica società dilettantistica di Atletica Leggera dei fratelli Giarrizzo è stata premiata per il 2023, nella tradizionale festa di fine anno, dal Comitato Regionale della FIDAL, per i risultati agonistici ottenuti e per

l’attività di promozione dell’atletica leggera. Oltre agli atleti siciliani che hanno vestito la maglia azzurra della Nazionale nel 2023 o che hanno conquistato nel corso della stagione piazzamenti da podio ai campionati Italiani, la Fidal Sicilia ha premiato anche le società che maggiormente si sono distinte sia con i risultati che con la loro presenza costante nel campo della promozione.

La Pro Sport 85

Tra queste appunto la Pro Sport che si è confermata come una delle società ai vertici del panorama dell’Atletica regionale. Una marcia inarrestabile quella della Pro Sport 85. Una fucina di talenti che il mondo sportivo intero invidia. La società di Atletica leggera con sede a Valguarnera, conosciuta in ambito nazionale durante la sua quasi quarantennale attività ne ha fatta di strada. Artefici principali i due fratelli Giarrizzo, Filippo come presidente nonché il mentore principale e maestro Carmelo Giarrizzo che ha forgiato piccoli campioncini in erba cesellati come diamanti, ad atleti di valore assoluto nazionale e internazionale.

I titoli sportivi

La società vanta infatti oltre 250 trofei vinti, tra titoli, medaglie e coppe. Tra tutti, il diamante più prezioso, Filippo Randazzo che oltre a conquistare titoli italiani ed europei a ripetizione, l’ultimo dei quali quest’anno con il nono titolo italiano nella sua specialità del Salto in Lungo sia all’aperto che al coperto. Ma l’apice per il lunghista sanconetano è stato raggiunto nel luglio 2021 con la partecipazione alla finale olimpica di Tokio 2021 classificandosi all’ottava posizione. Ora l’obiettivo per Randazzo è Parigi 2025. La Pro Sport oltre a conquistare nel 2023 risultati di spessore e di rilievo ha anche avviato alle varie specialità atletiche numerosi ragazzi e ragazze. Ha inoltre nel corso dell’anno organizzato nel rinnovato impianto di Atletica Leggera di Valguarnera ben quattro manifestazioni regionali su pista ed ha collaborato all’organizzazione del circuito di Meeting Regionali “Enna in pista” che hanno visto nelle piste e pedane della provincia centinaia di partecipanti sia del settore giovanile che del settore assoluto.

Gli altri premiati

La FIDAL nel corso della cerimonia ha premiato anche altri atleti della Pro Sport. E in particolare i titoli regionali ottenuti da Valentina Rubino nel Salto in Lungo Assoluto, Asia Cordaro nel Salto in Alto Allieve, Loris Leonardi nel Salto Triplo Juniores. E anche i brillanti piazzamenti ottenuti ai Campionati Nazionali Universitari dalla stessa Valentina Rubino, quarta nel Salto in Lungo, e da Giuseppe Giarrizzo, quinto nel Salto in Alto. Tra i premiati della serata pure anche il tecnico Carmelo Giarrizzo nonché il citato azzurro Filippo Randazzo, cresciuto e lanciato dalla Pro Sport 85 e adesso in forza alle Fiamme Gialle. Le altre società che si sono distinte nel corso del 2023 e premiate dalla FIDAL sono il Cus Palermo, il Cus

Catania, la Milone Siracusa, l’Atletica Savoca e la Siracusatletica.

Rino Caltagirone