Calcio, i convocati del Troina contro la Stella nascente

E’ in programma domani la quattordicesima giornata del Girone D di Seconda Categoria che vedrà il Città di Troina confrontarsi, in trasferta nello stadio Comunale Lavinaio di Aci Sant’Antonio (CT), con la Stella Nascente. Il match è in programma alle ore 14:30.

I convocati

Salvatore Compagnone, allenatore e responsabile dell’area tecnica dell’ASD Città di Troina, ha diramato la lista dei calciatori convocati.

Ecco, di seguito, l’elenco dei venti calciatori convocati:

Portieri:

Calabrese Gianpaolo, Cantale Silvestro, Cortese Peter.

Difensori:

Barbera Giovanni, Di Muni Leonardo, Ferruzza Gabriele, Maccarrone Francesco, Romano Salvatore, Testa Valerio.

Centrocampisti:

Comico Samuel, Comico Simone, Drammeh Babakar, Giamblanco Domingo, Pappalardo Giuseppe.

Attaccanti:

Biondi Denny, L’Episcopo Anthony, Messina Gaetano, Santoro Andrea, Signore Domenico, Suraniti Daniel.