Enna calcio, Stompo, “ripresa sotto tono per via della preparazione”

L’Enna rimane in testa alla classifica del girone B dopo il successo di ieri al Gaeta contro il Messana. Una partita difficile, specie nel secondo tempo, come ha rilevato il presidente della società gialloverde, Luigi Stompo, che, nell’intervista di Francesco Paolo Greca, andata in onda su We Sport e sui canali social dell’Enna, indica le ragioni di questo atteggiamento.

Il presidente

“Abbiamo giocato bene, tenuto la palla e ci siamo resi protagonisti di buone trame di gioco. Nel secondo tempo, siamo stati sotto tono per via del richiamo della preparazione ed in merito ai nuovi innesti devono avere tempo per integrarsi ma siamo soddisfatti. Dobbiamo migliorare ma su questo aspetto confidiamo nel mister che sa quello che deve fare”.

L’ad Montesano

Per Fabio Montesano, amministratore delegato della società, la difficoltà della gara era stata preventivata per via della forza del Messana che si è rafforzata. “Gli avversari ci hanno impensieriti, sono una ottima squadra e sono certo che si salverà. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita, occorre massima concentrazione”