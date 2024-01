Integrazione, è il messaggio dei bimbi della De Gasperi

A Natale, i bambini della Scuola dell’Infanzia “L. De Gasperi” di Aidone, appartenenti all’Ic “Falcone-Cascino” di Piazza Armerina, con la loro splendida voce, hanno sentito il bisogno di far giungere a tutta l’umanità i veri valori del Natale: amore, solidarietà, pace, fratellanza, uguaglianza … doni da coltivare e far

germogliare per un futuro di speranza.

Il progetto

La referente del progetto, Concetta Scroppo, afferma che il Natale è sempre un’occasione importante per riflettere e recuperare i veri valori di questa festività, perché sempre più consapevoli di vivere in

una società consumistica e profondamente in crisi di valori. Pertanto, la scuola, agenzia educativa per eccellenza, diventa un luogo per veicolare simili contenuti. Per questo, si è programmato ed organizzato lo spettacolo: “Un Natale da Amare”, progetto che scaturisce dal macroprogetto: “Un viaggio tra cultura, valori e tradizione del nostro territorio”.

Il messaggio dei bambini

I bambini, attraverso la musica e il canto, linguaggi universali che uniscono e che spezzano le catene, capaci di abbracciare tutto il mondo, hanno voluto esprimere un grande messaggio di amore, toccando i temi della diversità, dell’integrazione, dell’inclusione, della multiculturalità. Esprimendo l’augurio che il

loro messaggio di amore e di speranza possa arrivare in ogni angolo della terra e nel cuore di ciascuno. I bambini hanno rappresentato la luce della speranza e del cambiamento entrando in scena con piccole fiammelle che, insieme, formano una grande luce capace di illuminare tutto l’universo con i veri sentimenti.

“Metti anche tu un pezzo nel grande puzzle”

Incisivo è stato il grido dei bambini: è facile aiutare, è facile donare, è facile amare, è facile creare

fratellanza perché tutti siamo uguali e tutti abbiamo un cuore per amare. Ognuno è un pezzo del grande puzzle con l’invito “Metti anche tu un pezzo nel grande puzzle” è stato il tormentone più ripetuto. Ed infine una rievocazione e un ‘invocazione a Gesù che nasce per portare il grande messaggio d’amore, di pace e di speranza. I bambini di 3-4-5 anni, accompagnati dalle loro docenti, sono stati i veri protagonisti di questa festività e come sempre hanno stupito il pubblico, regalando tante emozioni. La Dirigente Scolastica, prof.ssa Alessandra Messina, ha espresso sentimenti di grande commozione per i contenuti espressi dai lavori dei piccolissimi alunni e si è complimentata con tutti i docenti per la profondità dei messaggi trasmessi. Le attività natalizie si sono concluse con la tombolata della solidarietà e l´arrivo di Babbo Natale svolti in collaborazione, come ogni anno, con l’associazione Duni. Babbo Natale è

giunto a scuola accompagnato da una simpaticissima orchestrina, che ha reso il momento partecipativo, gioioso e allegro. A ricordo dell’attività rappresentata i bambini hanno ricevuto, in dono, piccole lanterne per seguire la strada del cambiamento.

Angela Rita Palermo