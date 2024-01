Maltempo nell’Ennese, diramata allerta gialla

L’ondata di maltempo che ha investito l’Italia domani insisterà soprattutto all’estremo Sud e sulle due isole maggiori, con la Protezione civile che ha diramato un’allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico per Calabria e Sicilia.

L’appello dei sindaci alla prudenza

I sindaci dell’Ennese hanno lanciato l’appello alla prudenza in vista della giornata di domani, come capita in questi casi l’invito è a spostarsi con molta parsimonia, del resto, va detto, che le strade della provincia non brillano, sotto l’aspetto strutturale.

Il bollettino della Protezione civile

Nel bollettino della Protezione civile sono indicate le aree a rischio idrogeologico e dove si prevedono temporali: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.