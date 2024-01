Enna calcio, arriva Onorati, lasciano Bertuccio e Greco

Ingressi ed uscita nell’Enna calcio che ha deciso di cambiare alcune caselle dello staff tecnico. E’ arrivato Marco Onorati, 59 anni, preparatore dei portieri, che prende il posto di Massimo Greco. Lascia il club gialloverde anche Salvatore Bertuccio, il vice allenatore ed è probabile che Onorati sarà il vero braccio destro di Giovanni Campanella.

Chi è Onorati

Onorati è noto agli appassionati di calcio per avere giocato nel Catania, ai tempi di Gianni Di Marzio quando gli etnei parteciparono al campionato di serie A nella stagione 1983-1984. Onorati esordì in quel torneo poi la sua carriera è proseguita in Sicilia, giocando con il Messina, l’Atletico Catania e l’Acireale. Proprio nella squadra granata chiuse la sua esperienza da calciatore, iniziando quella di preparatore dei portieri. Nel giugno del 2012 lasciò il Catania per approdare al Genoa.

Il messaggio dell’Enna

La società ha affidato alla sua pagina social il saluto ai due ormai ex preparatore dei portieri e vice allenatore.

“Enna Calcio comunica che Salvatore Bertuccio e Massimo Greco sospenderanno la propria attività di supporto tecnico in prima squadra, per motivi personali. Nel ringraziarLi, la Società tiene a precisare che entrambi resteranno a far parte della famiglia gialloverde e che saranno coinvolti, prossimamente, in altri progetti tecnici già in fase di programmazione”.