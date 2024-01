Incidente a Piazza, scontro tra due auto

Un incidente stradale si è verificato in viale Conte Ruggero, a Piazza Armerina: nello scontro sono rimaste coinvolte due auto. Si tratta di una Bmw ed una Minicar, con quest’ultima ad avere i danni peggiori, a seguito dell’impatto. Gli agenti della Polizia municipale sono al lavoro per verificare le modalità dell’incidente e svelare possibili responsabilità. I due conducenti sono rimasti contusi ma non si conoscono ancora le condizioni di salute.

Foto fornita da Franco Assenza