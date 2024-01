Il Troina ne fa tre, battuto il Tremestieri

Torna alla vittoria e lo fa in grande stile il Città di Troina, davanti al proprio pubblico e con una netta affermazione 3-0 contro un avversario tutt’altro che semplice. A far visita ai rossoblù di mister Salvatore Compagnone è un ostico e roccioso Tremestieri Etneo, ottimamente guidato da mister Giuseppe Sanfilippo. Ad aprire le danze è stato Santoro al 41’ trasformando magistralmente un penalty concesso dal signor Laneri della sezione di Enna, nella seconda frazione di gioco Santoro va nuovamente in rete al 64’ e Drammeh, con un pregevole destro dal limite dell’area, chiude la pratica all’86’. Di seguito la cronaca e il tabellino del match e le dichiarazioni del tecnico rossoblù, Salvatore Compagnone.

Primo tempo

La prima occasione del match è per il Città di Troina, al 4’, con Santoro che prova la conclusione dal limite dell’area, l’estremo difensore avversario blocca, però, la sfera in due tempi. All’11’ rossoblù vicinissimi al vantaggio con Drammeh che raccoglie la sfera dal limite dell’area e, di prima intenzione, calcia verso lo specchio della porta, sfera che termina alta di un nulla.

Al 17’ si fa vedere in avanti anche il Tremestieri Etneo con Ingo che ci prova in acrobazia dall’interno dell’area di rigore, Cantale però è attento e in tuffo respinge la minaccia. Al 23’ ospiti ancora pericolosi con Frisenna che raccoglie una respinta della difesa e, dal limite dell’area, ci prova di prima intenzione, palla che termina altissima. Al 28’ torna ad attaccare il Città di Troina con un calcio di punizione, da posizione defilata, di Santoro, il portiere ospite con i pugni allontana la sfera. Al 30’ per i rossoblù ci prova Giamblanco, nuovamente con un calcio di punizione, blocca senza troppi problemi l’estremo difensore avversario Luca. Al 33’ continua il forcing rossoblù con Santoro che ci prova dal limite dell’area, sfera che, però, termina alta.

Il vantaggio quasi allo scadere

Al 41’ il Città di Troina passa meritatamente in vantaggio con Santoro che trasforma magistralmente un calcio di rigore, concesso dal direttore di gara per un fallo ai danni di Barbera. Senza concedere recupero l’arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco.

Secondo tempo

La prima occasione della seconda frazione di gioco è per il Tremestieri Etneo, al 56’, con Doumbia che ci prova al volo dal limite dell’area, sfera che termina alta di pochissimo. Al 64’, alla sua prima sua occasione del secondo tempo, il Città di Troina raddoppia: Santoro raccoglie sulla linea di porta una corta respinta del portiere avversario e, di testa, appoggia il pallone in rete. Al 68’ rossoblù nuovamente pericolosi: cross dalla destra di L’Episcopo a cercare Messina che, dal limite dell’area, ci prova con una conclusione al volo, sfera che termina alta.

Il raddoppio

Al 74’ troinesi ancora in avanti con Messina che, da circa 30 metri, prova la conclusione, l’estremo difensore avversario blocca la sfera senza troppi problemi. All’81’ ad attaccare è ancora la truppa rossoblù con un calcio di punizione dalla sinistra: cross di Barbera a cercare Ferruzza che, di testa, manda il pallone di poco alto sopra la traversa.

Prodezza di Drammeh

All’86’ il Città di Troina cala il tris con Drammeh che, prima, salta un avversario e, poi, lascia partire un pregevole destro dal limite dell’area, nulla può l’estremo difensore avversario. All’88’ si fa rivedere in avanti anche il Tremestieri Etneo con M. Coco che, vedendo Cantale fuori dai pali, prova a sorprenderlo, il numero 1 rossoblù, però, è attento e, in tuffo, sventa la minaccia. Al 96’ a provarci è Santoro, dall’interno dell’area di rigore, ma la sfera termina alta. Dopo 8 minuti di recupero l’arbitro decreta la fine delle ostilità.

Al termine del match è intervenuto ai nostri microfoni il tecnico del Città di Troina, Salvatore Compagnone. Di seguito le sue dichiarazioni: “Questa partita dà inizio ad un ciclo di partite importanti, in cui sarà necessario dare continuità alle prestazioni. Abbiamo affrontato una squadra ben organizzata a livello difensivo e brava a chiudere le linee di passaggio. Noi, però, siamo stati capaci a leggere le situazioni di gioco e a modificarne rapidamente il comportamento. Cercheremo di attenzionare alcune evidenze, continuando a dare forma a quanto fin qui prodotto”.

IL TABELLINO:

CITTÀ DI TROINA: Cantale, Ferruzza, S. Romano, Giamblanco (79’ Signore), Di Muni (60’ F. Maccarrone), Barbera (85’ F. Romano), Si. Comico, Drammeh, Santoro, Pappalardo (66’ L’Episcopo), Messina (75’ Sa. Comico). A disp.: Calabrese, Carrubba, Cortese, Suraniti. All. Compagnone.

TREMESTIERI ETNEO: Luca, Maru, Fichera (72’ Trovato), Frisenna, Puglisi, Di Maggio, Fazio (64’ M. Coco), Ternullo (22’ Doumbia, 75’ Famà), Imperiale (28’ Gangi), Bruno, Ingo. A disp.: Camanzi, N. Coco, Catalano, Lipera. All. Sanfilippo.

ARBITRO: Laneri di Enna.

MARCATORI: 41’ rig., 64’ Santoro, 86’ Drammeh.

NOTE: Ammoniti Giamblanco (TRO), Di Muni (TRO), Santoro (TRO), Ferruzza (TRO), Frisenna (TRE), Puglisi (TRE), Fazio (TRE), Trovato (TRE).