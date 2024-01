Karate juniores, gaglianese vicecampione italiano

L’atleta gaglianese Riccardo Vitale, 17 anni, si è aggiudicato il titolo di vicecampione italiano al campionato nazionale di karate juniores ad Ostia, dopo aver vinto quattro incontri nelle fasi eliminatorie. La medaglia d’argento per questo giovane campione, inorgoglisce tutta la comunità gaglianese.

Medaglia d’argento

Per questo è stato ricevuto, insieme al suo allenatore, Ivan La Motta, in aula consiliare per il conferimento di una targa da parte dell’amministrazione comunale.

La soddisfazione della comunità di Gagliano

Ѐ stata una giornata di festa. Ad omaggiarlo, il sindaco Giuseppe Baldi e l’assessore allo sport Alida Brazzaventre, oltre agli altri assessori e consiglieri presenti in sala. “Per noi è una giornata importante – ha detto il primo cittadino – Come amministrazione abbiamo intrapreso un cammino nel segno della valorizzazione dei talenti espressi dal nostro territorio. Raggiungere un risultato così importante è significativo sia a livello personale, che comunitario. Siamo fieri di questo nostro concittadino che è riuscito ad affermarsi a livello nazionale: è un onore per Gagliano. Saremo al suo fianco, pronti ad ogni supporto per contribuire alla sua crescita futura”.

Valentina La Ferrera