La Federico II cambia indirizzo di studio, lezioni in carcere

Si aggiungono nuove materie di studio sui banchi delle scuole superiori in Sicilia. E così, 50 istituti scolastici superiori cambiano indirizzi di studio nell’isola. L’autorizzazione è arrivata dall’assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale Mimmo Turano. Le scuole avevano fatto richiesta per l’attivazione dei nuovi corsi a partire dall’anno scolastico 2024-2025.

Federico II di Enna

L’istituto professionale Federico II di Enna, ha chiesto come indirizzo: la manutenzione e assistenza tecnica (corso serale). Ed ancora enogastronomia ed ospitalità alberghiera presso le sedi circondariali di Enna e Piazza Armerina.

Sono 66 i nuovi indirizzi attivati e le tipologie

In particolare, i 66 nuovi indirizzi saranno attivati in quattro scuole della provincia di Agrigento, una dell’Ennese, quattro del Nisseno, undici del Catanese, undici del Messinese, sei del Palermitano, uno del Ragusano, sei della provincia di Siracusa e sei in quella di Trapani.

Diversi i nuovi indirizzi attivati, tra cui il liceo scientifico a indirizzo sportivo; il liceo artistico con varie articolazioni; grafica e comunicazione; servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera; liceo musicale e coreutico; agraria, agroalimentare e agroindustria; tecnico economico “Amministrazione, finanza e marketing”; meccanica, meccatronica ed energia; telecomunicazioni. Tre corsi di servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera saranno attivati nelle sezioni carcerarie di Gela, Trapani, Enna, Piazza Armerina e Castelvetrano.

