Lavori attorno al Castello di Lombardia, saltano i parcheggi

E’ stato disposto il divieto di sosta dall’amministrazione comunale di Enna, a partire da questa notte fino al completamento dei lavori di pavimentazione di viale Nino Savarese, attorno al Castello di Lombardia. A comunicarlo è il comando della Polizia locale di Enna a cui l’azienda incaricata degli interventi si è rivolta.

Dove non si potrà sostare

In caso di infrazione del divieto di sosta, con carattere momentaneo, vi sarà “la rimozione per tutti i veicoli nel viale Nino Savarese, dall’intersezione con viale P. e C. Savoca all’intersezione con la via Cittadella, nel piazzale Euno e in parte della Piazza G. Rosso, e più precisamente n. 2 Stalli riservati alla ricarica dei veicoli elettrici e n. 7 stalli di sosta libera, onde consentire il doppio senso di circolazione in condizioni di sicurezza” si legge nell’ordinanza del Comune di Enna.

Si precisa, inoltre, che con la stessa ordinanza è stato disposto che gli autobus turistici potranno raggiungere il Castello di Lombardia esclusivamente per consentire la discesa dei turisti e potranno sostare presso il parcheggio del Piazzale Cimitero o di Porta Pisciotto.