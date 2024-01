Pari nel derby ennese, Cantale, “risultato giusto”

Né vinti e né vincitori al “Sant’Elena” di Valguarnera Caropepe. Il Città di Troina di mister Salvatore Compagnone, fuori casa, non va oltre il pari con la Valguarnerese di mister Giuseppe Tudisco. Ad aprire le marcature ci ha pensato Drammeh al 50′ con un vero e proprio eurogol, tre minuti più tardi, però, è arrivata la risposta dei giallorossi con uno sfortunato autogol di Ferruzza.

“Pari giusto” dice Cantale

Al termine del match è intervenuto il portiere rossoblù Silvestro Cantale. Di seguito le sue dichiarazioni: “Con la Valguarnerese è stata una partita maschia, molto combattuta in mezzo al campo e dall’elevato tasso agonistico. Entrambe le squadra abbiamo avuto le nostre occasioni e penso che il pareggio è il risultato che meglio descrive il match. Prossima domenica affronteremo una partita molto importante, così come ogni partita d’altronde. Dovremo recuperare un po’ di energie, perché veniamo da tre gare molto intense in una settimana. A prescindere dal nome o dalla posizione in classifica dell’avversario, non possiamo permetterci di abbassare la guardia, ma bisogna sempre dare il 101% di noi stessi, in termini di attenzione e fame agonistica. Interventi decisivi? Cerco sempre di dare il mio contributo in campo, così come ognuno dei miei compagni”