Carne coltivata, Ue, “non è sul mercato, controlli su sicurezza”

“La Commissione europea non ha ancora ricevuto alcuna richiesta di approvazione per la commercializzazione della carne coltivata nel mercato europeo”.

La risposta Ue agli agricoltori

Lo ha dichiarato un portavoce della Commissione europea nel briefing quotidiano con i giornalisti che hanno fatto domande in merito alle proteste degli agricoltori, tra cui a Enna con un sit in davanti al palazzo della Prefettura. Le aziende temono che la commercializzazione della cosiddetta carne sintetica possa infliggere un colpo durissimo alla loro sopravvivenza.

“Controlli su sicurezza carne coltivata”

Il portavoce della Commissione europea ha anche sostenuto che saranno avviati degli accertamenti per assicurare la qualità della carne coltivata.

Detto ciò il ruolo della Commissione è assicurare che il nostro cibo, compreso il novel food come la carne coltivata, sia sicuro. Ed è esattamente per questo abbiamo regole molto rigide sulla sicurezza alimentare che riguardano anche il novel food”.

Le valutazioni scientifiche

“L’Efsa fa sempre valutazioni scientifiche di questo cibo per fare in modo che sia sicuro. Dobbiamo comprendere il suo impatto sulla salute, sull’ambiente, sulla capacità di contribuire alla sostenibilità alimentare”, ha aggiunto.