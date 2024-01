“Un kg di droga, armi e 9 mila euro”, il tesoro dei 2 arrestati

Si arricchisce di nuovi particolare l’operazione antidroga condotta dalla polizia di Enna e di Leonforte che ha portato all’arresto di due uomini, un 70enne ed un 20enne, bloccati ad Agira dove in un fabbricato sono stati rinvenuti droga ed armi.

Quasi un kg di droga

In quel locale, i poliziotti hanno complessivamente trovato circa 900 grammi di sostanza stupefacente, tra cocaina e marijuana, parte della quale già suddivisa in dosi e pronta per essere immessa nell’illecito mercato della droga.

Le armi

Nel fabbricato sono state rinvenute due pistole con matricola abrasa, un centinaio di munizioni, diversi caricatori, vari strumenti di pesatura e materiale per il confezionamento della droga

I contanti

Inoltre, è stata recuperata una ingente somma in denaro: oltre 9.000 euro in contanti, verosimile provento del traffico illecito di stupefacenti. Entrambi gli indagati sono stati accompagnati negli uffici del Commissariato di Leonforte al termine delle quali sono stati tratti in arresto e, come disposto dal pm della Procura della Repubblica di Enna, trasferiti nel carcere di Enna, in attesa dell’udienza di convalida a cura del GIP.