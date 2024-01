Esperti informatici, Asp, “Regione ha escluso proroghe per loro”

“La Regione ha limitato la possibilità di ulteriore proroga solo al personale sanitario e socio-sanitario, escludendo quello tecnico e professionale”. Lo afferma a ViviEnna l’Asp di Enna replicando così alla lettera firmata da un gruppo di esperti informatici che ha denunciato di essere stato tagliato dalla stabilizzazione in quanto l’azienda non avrebbe prorogato i contratti come avvenuto, invece, per il personale amministrativo.

La circolare della Regione

A supporto di questa tesi, l’Asp di Enna cita una circolare dell’assessorato regionale alla Salute, datata 28 febbraio dello scorso anno che, sempre a parere dell’azienda sanitaria, avrebbe posto un recinto alle proroghe, escludendo di fatto i tecnici, come, nella fattispecie, sarebbero gli esperti informatici.

Foto tratta da ilpost.it