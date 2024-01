Forza Italia Enna, Lantieri coordinatrice del partito

E’ la parlamentare regionale Luisa Lantieri la coordinatrice provinciale di Forza Italia ad Enna. La nomina è avvenuta nel corso del congresso provinciale che ha indicato anche i componenti del coordinamento: Francesco Occhipinti, Massimo Di Seri, Angelo Ferrigno, Antonio Cammarata, Maria Grazia Altavilla, Filippo Giacobbe, Salvatore Cancarè, Salvatore Barbera, Giuseppe Cimino, Giuseppe Carambia, Rosario Colianni, Carmelo Amoruso e Concetta Giaggeri.

Le parole di Lantieri

“E’ stato un importante – dice la coordinatrice del partito – momento politico e di confronto nel corso del quale è stata riconfermata la mia carica di commissario provinciale del gruppo Forza Italia. Continuo a lavorare in un partito che si riconosce in un area moderata che ascolta e dialoga con l’area del centro destra e con i cittadini. Voglio ringraziare di cuore tutti i dirigenti e i vari appartenenti al gruppo di Forza Italia, in particolare l’onorevole Battilocchio che ha trascorso questa giornata insieme a noi”.

Gli altri congressi

Si sono conclusi gli altri 10 dei 12 congressi provinciali e delle città metropolitane di Forza Italia, in preparazione del prossimo congresso nazionale che si terrà a Roma il 23 e 24 febbraio. Sabato si sono svolti i congressi di Palermo, Messina e Ragusa, mentre ieri si sono tenuti quelli di Catania, Trapani, Agrigento, Caltanissetta ed Enna Il congresso provinciale di Siracusa si terrà domenica 4 febbraio.

La presenza in Sicilia di FI

Con oltre 12.000 iscritti complessivi (le due province maggiormente rappresentate sono, con circa 3.000 iscritti ciascuna, quelle di Palermo e Catania), la Sicilia continua a dimostrarsi uno delle regioni con maggiore presenza del partito. Forza Italia, fondata da Silvio Berlusconi tre decenni fa, vanta una presenza radicata in tutte le province e una sostanziale rappresentanza nelle istituzioni e nelle amministrazioni locali e nella deputazione regionale, nazionale ed europea.

Tutti gli undici coordinatori eletti nel corso dei congressi

Per Agrigento, Margherita La Rocca Ruvolo.

Per Caltanissetta, Michele Mancuso.

Per Catania, Marco Falcone per la provincia e Massimo Pesce per il capoluogo.

Per Enna, Luisa Lantieri.

A Messina, Bernardette Grasso per la provincia e Antonio Barbera per il capoluogo.

A Palermo, Pietro Alongi per la provincia e Domenico Ma Chiarella per il capoluogo.

Per Ragusa, Giancarlo Cugnata.

Per Trapani, Toni Scilla.

Perché 12 coordinatori e non nove

Durante i congressi sono stati eletti 11 coordinatori dei 12 coordinatori e altrettanto gruppi di coordinamento. Si tratta di uno per ogni provincia più uno per ogni città metropolitana. Dunque nelle aree di Palermo, catania e Messina c’è un coordinatore cittadino e uno della provincia mentre elle altre sei c’è solo un coordinatore provinciale. Con quelli che saranno eletti a Siracusa giorno 4, saranno scelti gli 84 delegati regionali per il congresso nazionale, cui partecipano di diritto anche i parlamentari europei, nazionali e regionali e alcuni sindaci e assessori di città più grandi.