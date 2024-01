Impianto sportivo Venova, Comune cerca gestore

Il Comune di Enna ha emesso un avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento in concessione per la gestione dell’impianto sportivo Venova.

Affidamento per 5 anni

L’affidamento avrà una durata di 5 anni e la gestione avrà come finalità “la valorizzazione della struttura sportiva, destinandola alla varie discipline sportive, prevalentemente per attività di basket e pallavolo”

Costo di 41 mila euro

“A carico del Concessionario viene posto, l’onere di gestione operativa dell’impianto medesimo

quantificato in euro 41.800″ spiegano dal Comune di Enna.

Canone di 500 euro il mese

Inoltre, il gestore dovrà corrispondere al Comune un canone di gestione quantificato, in una stima preliminare, in 500 euro il mese.ù

I paletti per l’uso

Nell’avviso è anche indicato che “dovrà essere consentito l’uso dell’impianto sportivo per un numero annuale di massimo 20 giornate per eventuali iniziative patrocinate dall’Amministrazione Comunale così come dovrà essere garantito all’Amministrazione Comunale l’utilizzo dei medesimi spazi per fini istituzionali, gratuitamente e senza limiti temporali, compatibilmente con l’attività già programmata”.

La scadenza

La manifestazione d’interesse dovrà essere inoltrata entro le ore 12.00 del giorno 12 febbraio 2024.

Non è una gara d’appalto

Nel provvedimento, l’amministrazione comunale tiene e precisare che non si tratta di una gara d’appalto. “Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico ma semplice richiesta di manifestazione d’interesse, a seguito del quale potrà essere esperita successiva procedura negoziata” fa sapere il Comune di Enna.

Procedimento selettivo

Allo stesso tempo, l’amministrazione avverte che la manifestazione di interesse non è vincolante per il Comune, sostanzialmente si tratta di ” un procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per le associazioni e società interessate che per l’Amministrazione Comunale procedente”