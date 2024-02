Tir a fuoco sulla A19, autostrada bloccata

Un incendio ha divorato un autocarro che stava percorrendo l’autostrada A19, Palermo-Catania, nel tratto a ridosso dello svincolo di Gerbini, in direzione Catania. I vigili del fuoco del comando provinciale di Enna sono impegnati nelle operazioni di spegnimento del Tir e della sua messa in sicurezza.

Carico distrutto

La merce è stata totalmente distrutta: il camion trasportava dei cartoni pressati ma non si comprendono ancora le ragioni per cui si sono scatenate le fiamme.

Traffico paralizzato

“Le cause sono in fase di accertamento” fanno sapere i vigili del fuoco di Enna. Per motivi di sicurezza, il tratto teatro dell’incidente è stato chiuso al traffico: si sono formate delle lunghissime code.