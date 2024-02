Siccità, la Regione dichiara stato di calamità

E’ stato dichiarato lo stato di calamità naturale da siccità vera dal Governo regionale che si è riunito stamane dopo la proposta dell’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino.

Sicilia in zona rossa

La Sicilia è l’unica regione d’Italia e tra le poche d’Europa in zona rossa per carenza di risorse idriche. “Stessa situazione si ritrova in Marocco ed Algeria”, spiega la presidenza della Regione. Una condizione che sta danneggiando agricoltori e allevatori, già colpiti dalle conseguenze dei fenomeni atmosferici anomali che hanno colpito l’Isola per tutto il 2023. L’allevamento degli animali è il settore più colpito per l’assenza di foraggio verde e la mancanza di scorte di fieno danneggiate dalle anomale precipitazioni del maggio dell’anno scorso.

Gli interventi

Il governo regionale ha quindi incaricato l’Unità di crisi istituita di recente e ora integrata dai dirigenti dei dipartimenti Bilancio e Programmazione, di individuare possibili interventi strutturali da eseguire con urgenza per fronteggiare la carenza idrica, salvaguardare gli allevamenti zootecnici e le produzioni delle aziende agricole garantendo sufficienti volumi d’acqua.

“Ringrazio il presidente Schifani per l’intervento tempestivo – dice l’assessore Sammartino – la Sicilia è l’unica regione d’Europa in zona rossa per carenza di risorse idriche. La situazione meteorologica degli ultimi mesi ha comportato una notevole diminuzione dei volumi d’acqua negli invasi impedendo una regolare irrigazione dei terreni per sostituire la mancanza delle piogge. Siamo consapevoli delle criticità e stiamo mettendo a punto tutti gli interventi necessari per sostenere e salvaguardare il comparto agricolo e zootecnico e i prodotti della nostra terra”.